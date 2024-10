Il maltempo è in arrivo su gran parte del Paese, con allerte per frane e inondazioni in diverse aree, mentre la Pianura Padana deve fare i conti anche con l'emergenza smog. La giornata di Santo Stefano vede deboli e isolate piogge su nord e le regioni tirreniche, e sulle Alpi un po' di neve al di sopra di 900-1200 metri.

Per mercoledì 27 dicembre i meteorologi prevedono una forte ondata di maltempo con piogge su gran parte del centro-nord, della Sardegna e della Campania, saranno a tratti anche intense e accompagnate da abbondanti nevicate su Alpi e Appennino Settentrionale, mentre venti forti soffieranno su quasi tutti i nostri mari.

"Le temperature tra oggi e domani non subiranno grandi variazioni, con valori stazionari o in lieve diminuzione, per cui oscilleranno attorno a valori normali per il periodo", spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo. Giovedì il tempo sarà ancora instabile su molte regioni e gradualmente i venti freddi che seguono la perturbazione faranno calare le temperature in tutto il Paese.

Il calo termico sarà di breve durata perché negli ultimi giorni dell’anno si ripresenteranno venti più miti di origine oceanica.

FORTI PRECIPITAZIONI IN TUTTA LA PENISOLA

Da mercoledì le piogge saranno di forte intensità sul nord della Lombardia, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio e, a fine giornata, nel nord della Campania. Qualche pioggia, più debole e isolata, arriverà anche su Marche, Abruzzo, Campania e sud della Sicilia. Arriverà neve abbondante sulle Alpi centro-orientali al di sopra di 800-1.100 metri e sull’Appennino emiliano.

Nevicate più deboli, ma a quote più basse, sui rilievi di Piemonte ed entroterra ligure fino anche a 500-600 metri. La neve raggiungerà anche l’Appennino centrale, al di sopra dei 1.500 metri. Temperature massime in diminuzione al Nord-Ovest, regioni centrali e Sardegna, in crescita, nonostante il maltempo, su Emilia e zone costiere dell’Alto Adriatico. Venti forti al Centro-Sud e sulle Isole, occidentali sulla Sardegna, da sud o sud-ovest altrove.

IN CAMPANIA ALLERTA DALLA MEZZANOTTE

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di colore giallo, valevole a partire dalla mezzanotte per tutta la giornata del 27 dicembre.

A causa di una perturbazione che darà luogo a rovesci o temporali viene segnalato "rischio idrogeologico riguarda ruscellamenti superficiali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con inondazione delle zone circostanti; occasionali fenomeni franosi".

L'allerta riguarda Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele.

ALLARME SMOG: BLOCCO TRAFFICO A MILANO E TORINO Come ogni anno in questo periodo dell'anno la Lombardia si trova immersa in una cappa di smog che le deboli piogge non riescono a diradare. Dopo il superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili PM10 registrato dalle centraline Arpa, scattano dal 26 dicembre le misure previste dall'accordo di programma del bacino padano.

Tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 18:30 è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa. Vietati anche, dalle 8:30 alle 12:30, i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa.

A Torino, dopo lo stop alle misure di emergenza nei giorni di festa deciso dalla sindaca Chiara Appendino per non ostacolare gli spostamenti dei cittadini in occasione delle festività natalizie, a causa del perdurare della criticità dell'inquinamento atmosferico da domani sarà attivo il livello rosso con il blocco alla circolazione esteso ai mezzi diesel euro5.