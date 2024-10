Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse valido a partire dalle ore 12 del 31 gennaio fino alle 12 del 1° febbraio, quando è previsto il passaggio di una saccatura di geopotenziale in quota e la conseguente formazione al suolo di un minimo barico chiuso sul Mar Ligure. Questo, spiegano gli esperti "favorirà l’intensificazione della ventilazione sul Mediterraneo centro-occidentale".

"Si prevedono venti forti da nord-ovest, localmente sino a burrasca, su tutto il territorio sardo e soprattutto sulle coste. Saranno possibili anche mareggiate sulle coste esposte ad ovest.

"Massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo - spiega la Prociv - in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan. Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni".