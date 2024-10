Forte ondata di maltempo in arrivo nell'Isola. La Protezione civile regionale ha diramato due bollettini di allerta per piogge, temporali e rischio idrogeologico, con criticità gialla, a partire dalle 12 di domani e fino alla mezzanotte di venerdì 10. In particolare, per domani sono previste precipitazioni sparse e diffuse nel sud della Sardegna e nella zona sud-orientale, con possibili temporali anche forti. Venerdì, invece, sarà interessata da piogge e possibili temporali già dalla mattinata la Sardegna occidentale e meridionale.

Quanto all'allerta gialla per rischio idrogeologico, si concentrerà soprattutto nella giornata di domani sulle aree Flumendosa, Flumineddu e Gallura. Il quadro climatico è dovuto a una depressione di carattere ciclonico che si trova tra la Sardegna e le Baleari. "Questo sarà causa di maltempo - spiega il maresciallo Gianni Brescia, dell'ufficio Meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu -, si registrerà un peggioramento graduale che nei prossimi giorni raggiungerà il culmine con precipitazioni di tipo temporalesco".

Tra la sera di venerdì e la giornata di sabato 11 si assisterà a un lieve miglioramento "prima lungo il versante occidentale, ma rimarrà una instabilità importante sul versante orientale. Temporali si registreranno nel nord-est dell'Isola, in Gallura e nel Gennargentu". Poi il minimo si sposterà verso la Penisola. "Le temperature massime non supereranno i 30 gradi, mentre nei giorni di maltempo l'abbassamento non supererà i tre gradi". I venti saranno meridionali fino a lunedì 13, quando inizierà a soffiare il maestrale. Mari molto mossi sulle coste orientali, mossi sul versante occidentale.