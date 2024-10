A causa della caduta di alcuni massi e detriti su un tratto della Statale 126 Sud Occidentale Sarda, tra Arbus e Fluminimaggiore, è stato istituito il senso unico alternato. I massi, anche a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, si sono staccati dal costone roccioso all'altezza del chilometro 61,100.

Sul posto è subito intervenuto il personale dell'Anas e l'impresa che si occuperà della messa in sicurezza del costone e la rimozione dei massi. In particolare sono stati chiamati dei "rocciatori" che domani effettueranno il disgaggio dei massi a rischio caduta, la bonifica dell'area interessata dal distacco, ma anche verificheranno le cause del distacco delle rocce dal costone.

Del caso sono stati informati anche i vigili del fuoco di Iglesias e i carabinieri di Villacidro e Iglesias.