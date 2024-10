Il forte vento di libeccio ha provocato numerosi danni, sia pure di lieve entità, nella provincia di Nuoro. La notte scorsa sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Il primo intervento a Nuoro dove, in viale Europa, si sono staccate le luminarie delle festività natalizie mettendo in pericolo la circolazione stradale. I vigili hanno messo in sicurezza la via.

Tanti gli interventi in Baronia, sia a Siniscola che nella zona di Orosei, dove i vigili del distaccamento di Siniscola hanno lavorato su numerose strade per rimuovere ostacoli trasportati dal vento al centro delle carreggiate, come alberi, vegetazione in genere, cartelloni pubblicitari.

Sempre in Baronia, ci sono stati diversi incendi partiti in seguito ad abbruciamenti in campagna dovuti al vento e al periodo secco. Incendi che tuttavia non hanno provocato nessun danno alle persone o alla circolazione stradale.