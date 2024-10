Con ordinanza firmata nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri cittadini fino alla cessazione delle condizioni meteorologiche avverse.

"Tale provvedimento - si legge in una nota - si è reso necessario per l’intensità delle raffiche di vento che rappresentano un potenziale pericolo per i fruitori di parchi e cimiteri".

"Presso il Cimitero di San Michele - si legge ancora nel comunicato - dovranno essere assicurate esclusivamente le sepolture programmate, avendo cura di gestire l’utenza in base alle condizioni meteo".