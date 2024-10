Non solo il territorio del Nuorese, anche gran parte del nord Sardegna si è risvegliato sotto una coltre di neve. Qualche difficoltà nelle principali arterie stradali con rallentamento del traffico, ma Protezione civile, Anas e Polizia stradale stanno garantendo una circolazione in sicurezza.

Scuole chiuse in molti Comuni, in particolare nel Goceano, ad Anela, Benetutti, Nule, e in Gallura, a Pattada, Buddusò, Tempio Pausania, Alà dei Sardi, Luras. Nel Sassarese neve anche bassa quota, a Osilo e Nulvi (480 metri sul livello del mare) dove sono state ugualmente chiuse le scuole con ordinanza del sindaco.

Anche Tempio si è svegliata con la neve e l'amministrazione comunale ha lanciato un appello ai cittadini: "Considerata la continuità dell'evento anche nelle ultime ore, il sindaco comunica che le strade risultano al momento impraticabili. Presumibilmente questa situazione si protrarrà per tutta la giornata".