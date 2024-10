Tregua per il maltempo domani in tutta Italia, ma durerà poco: sabato è infatti in arrivo una forte perturbazione, con piogge intense fino a domenica e rischio alluvione, sabato, per Liguria, Piemonte, Alpi, Prealpi e Toscana. Sono le previsioni per i prossimi giorni dei meteorologi del portale 'iLMeteo.it'.

Domani, spiegano gli esperti, non pioverà su quasi tutta Italia, "ma è già pronta una nuova forte perturbazione che sabato colpirà il Nord e la Toscana con piogge intense, nubifragi e nuova allerta per rischio alluvionale sulla Liguria, Piemonte, Alpi, Prealpi e Toscana.

Le forti piogge poi si porteranno anche sul Lazio e Sardegna". Domenica sono previste "ancora piogge al Nord, specie sui monti e al Nordest, piogge che insistono sulla Toscana settentrionale, Liguria di levante, Lazio e anche su gran parte del Sud". Se poi lunedì e martedì nuove intense piogge e ancora nubifragi raggiungeranno il Nord, il Centro e questa volta anche il Sud, dal 19/20 Novembre la pressione aumenterà su tutta la Penisola riportando il bel tempo ovunque.