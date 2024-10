Il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, ha espresso la sua vicinanza ai sindaci e ai soccorritori impegnati nel fronteggiare il maltempo che sta flagellando da ore la Sardegna. "Le immagini che arrivano da Bitti - scrive Deiana - sono particolarmente drammatiche e spaventose. Ci sono delle vittime: a loro va il nostro pensiero commosso e a tutta la comunità così colpita".

"Al sindaco Giuseppe Ciccolini e alla sua amministrazione vanno garantiti i soccorsi adeguati in questa drammatica fase. Ci sono altre comunità in difficoltà in particolare in Baronia (Galtellì ed altri...) anche a loro la nostra vicinanza e il massimo sostegno. Seguiamo l’evoluzione dell’allerta che dovrebbe consegnarci un pomeriggio particolarmente problematico. Sangue freddo e seguire le indicazioni delle autorità locali".

"A tutte le sindache e i sindaci sardi va la mia speciale vicinanza per l’azione che stanno svolgendo in queste ore in una situazione complicatissima. Un ringraziamento particolare alle donne dagli uomini della Protezione Civile (del CFVA e dell’Agenzia FoReSTAS) per l’impagabile lavoro di queste ore. Le forza politiche del consiglio regionale tengano in adeguata considerazione la conta dei danni e chiedano, congiuntamente, interventi straordinari al Governo che non può girare le spalle alla Sardegna in un momento così drammatico".