Le incessanti piogge stagionali hanno contribuito al dissero strutturale di un edificio situato nel centro storico di Bosa.

I Vigili del fuoco di Macomer sono intervenuti la notte scorsa, poco dopo le 22, a seguito del crollo di una porzione di abitazione, da tempo in disuso. L'importante massa di detriti abbatutasi su Via Malaspina fortunatamente non ha coinvolto persone o cose.

L'intervento dei Vigili ha consentito di perimetrale l'area "rossa" procedendo con un accurato sopralluogo e una verifica di tutti gli edifici posti in vicinanza a quello interessato dall'evento.

Il sindaco, presente sul posto, con specifica ordinanza comunale, farà divieto di accesso a chiunque negli spazi di interferenza con la struttura muraria dissestata.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale, i Carabinieri e i volontari della Protezione Civile locale.