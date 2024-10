Un autotrasportatore 59enne, residente a Capoterra, nella zona di Rio San Girolamo che viaggiava a bordo del suo mezzo con la moglie, sono stati tratti in salvo dalla Polizia Municipale intervenuta dove il camioncino nel quale si trovavano è rimasto in panne mentre era transito, percorrendo la dorsale Cacip in direzione per la provinciale 2. I due, visibilmente in panico, sono stati immediatamente soccorsi.