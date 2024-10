Il maltempo si è abbattuto sull'Isola, creando disagi e impegnando le forze dell'ordine nella messa in sicurezza di varie zone. La ss 196, all'altezza del km 16 fino al centro abitato di Villacidro, è impraticabile, così come la sp 61, dalla rotonda fino al centro abitato di Villacidro. Impraticabile, al km 10, anche la ss 197.

Il tutto a causa di abbondanti precipitazioni meteorologiche. Disagi a San Gavino Monreale, causa allagamenti, dove sono intervenuti i Vigili del fuoco. Allagamenti e Vigili del fuoco anche a Pabillonis. I carabinieri stanno presidiando i punti strategici per la deviazione del traffico, Villacidro è sostanzialmente isolata.

Altre strade in chiusura: la ss 126 sbarrata in entrambi i sensi di marcia al km 100; la ss 196 chiusa in entrambi i sensi di marcia al km 30; la ss 197 chiusa in entrambi i sensi di marcia dal km 5 al km 11; la sp 61 chiusa al traffico al km 8, la ss 197 al km 11 per allagamento. Attualmente nessuna persona dispersa o ferita.

Problemi anche a Dorgali: bloccati i collegamenti per Nuoro, così come la 131 al bivio di Lula. Molte strade, soprattutto extraurbane, sono allagate. La sp 46 verso Oliena e la ss 129, sempre verso Oliena/Nuoro, sono impraticabili.

"Pioggia e vento continueranno fino a stasera, accentuandosi a metà giornata. Ribadiamo l’invito ad uscire solo se strettamente necessario. Rinviate qualsiasi impegno rinviabile e non avventuratevi su strade allagate", così la pagina Facebook del Comune.