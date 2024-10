L'episodio è avvenuto ieri sera alle 20. Un catamarano di 12 metri, spinto dal vento e dalle onde, è finito sulla costa, incagliandosi.

L' “Ava”, partito dalle Baleari e diretto in Corsica, si è arenato in un basso fondale in località Minciaredda, nei pressi del porto industriale di Porto Torres. Sul posto, a soccorrere il proprietario, un 54enne tedesco, è intervenuta la Guardia costiera, in particolare la motovedetta Cp 810, che è riuscita a raggiungere l'imbarcazione, nonostante le proibitive condizioni del mare.

Oggi la Capitaneria ha accertato l'integrità dello scafo e l'assenza di sversamenti di carburate in mare. Una ditta specializzata provvederà a rimuovere il catamarano incagliato. Al lavoro anche la Capitaneria di La Maddalena, che nella notte ha sanzionato 25 diportisti non residenti che avevano ancorato le loro imbarcazioni nelle boe dell'Ente Parco in violazione della normativa che regola gli accessi e le soste nell'arcipelago.