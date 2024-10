I Vigili del fuoco quest’oggi sono stati impegnanti in un doppio intervento a causa di due alberi caduti a Cagliari per il forte vento e le piogge degli ultimi giorni.

In mattinata, in viale Diaz, all'altezza della Guardia di finanza, un albero è crollato sulla recinzione. Nel pomeriggio, invece, un altro albero è caduto in via borgo Sant'Elia.

Fortunatamente non si sono registrati danni.