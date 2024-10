La forte bufera di vento che si è abbattuta su Nuoro sta creando danni e disagi. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza cartelli pubblicitari e stradali divelti, plafoniere dell'illuminazione pubblica precipitate al suolo, alberi pericolanti, cornicioni e porzioni di intonaco caduti sull'asfalto.

Attualmente sono impegnate tutte le squadre del Comando provinciale che stanno intervenendo non solo in città ma anche in vari paesi, in particolare a Siniscola e Tortolì, dove si contano decine di chiamate ai pompieri.