Appello dei Comuni del Sulcis Iglesiente alla Regione dopo i danni causati dal maltempo negli ultimi giorni.

"La Regione dia risposte immediate al Sulcis e, più in generale, a tutti i territori colpiti dalla furia delle piogge che si è abbattuta sulla Sardegna nei giorni scorsi” afferma il sindaco di S. Antioco.

Occorrono risorse da rendere immediatamente disponibili per ristorare Comuni e privati cittadini che hanno pagato il prezzo del cosiddetto Ciclone Blas, tra temporali e violenti acquazzoni.

In una sola notte è caduto il quantitativo di acqua che solitamente cade in un medio mese di novembre. Una misura eccezionale che ha messo a dura prova l'isola e in particolare il Sulcis.

Le immagini che abbiamo visto in questi giorni raccontano di campi agricoli, intere colture e strade letteralmente cancellate dall'acqua. Per non parlare dei danneggiamenti alle abitazioni.

I Comuni come Sant'Antioco, Sant'Anna Arresi, Masainas, Teulada, Santadi, Tratalias e via discorrendo hanno bisogno di aiuti concreti e celeri".

Nel solo Comune di Sant'Antioco si sono registrati numerosi danni principalmente alle strade di penetrazione agraria. "Situazioni di pericolosità su cui dovremo intervenire immediatamente - commenta il Sindaco Ignazio Locci - mettendo mano al bilancio e impegnando uomini e mezzi per porre rimedio a ciò che hanno prodotto precipitazioni di entità straordinarie. Soltanto poco fa, ad ottobre, abbiamo dato corpo a un importante progetto di manutenzione straordinaria dei diversi corsi d'acqua presenti nel territorio comunale di Sant'Antioco, liberandoli da arbusti e vegetazione con un investimento di oltre 300 mila euro.

Questo, tuttavia, non è bastato per contenere le molteplici bombe d'acqua che ripetutamente si sono abbattute sulla nostra isola. Questa ondata di maltempo e di acqua ha il carattere della straordinarietà e per questo occorrono risorse straordinarie che siano d'aiuto ai Comuni e ai cittadini del Sulcis per affrontare e risollevarsi dagli effetti di questa incredibile calamità naturale. Ci aspettiamo una risposta immediata da parte della Regione".