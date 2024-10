Attila in ritirata: si allenta la morsa del freddo sulla Sardegna. Meno neve e più pioggia e temperature più elevate. Con progressivo miglioramento a partire da domani. Ci sarà da soffrire ancora un po' ma le piogge saranno meno abbondanti rispetto ai giorni scorsi. Resta critica la situazione dei mari: oggi agitati, domani saranno molto mossi. Anche oggi le navi a Porto Torres stanno attraccando nel porto industriale, più riparato dal vento.

Non ci sono problemi per i collegamenti marittimi: tutto regolare a Cagliari, Olbia e nelle tratte per le isole minori. Unica eccezione la tratta Santa Teresa-Corsica sospesa in attesa di miglioramenti previsti per stasera e domani. Un sospiro di sollievo soprattutto nel Nuorese: la pioggia caduta per tutta la notte ha sciolto la neve anche nei paesi montani più alti, Fonni e Desulo in particolare.

Ritorno alla normalità: percorribili le strade che, dopo la nevicata di ieri, rendevano indispensabile l'utilizzo delle catene. Situazione sbloccata anche nella Sp 7 Fonni Desulo e nella statale 389 che da Nuoro porta verso l'Ogliastra passando per il passo di Correboi (prima era obbligatorio transitare con le gomme termiche).

Si segnalano ancora pioggia con banchi di nebbia sulla statale 389, località Jenna e Ferru. Tutto regolare anche nei collegamenti aerei: non si rilevano particolare ritardi negli aeroporti in arrivi e partenze. Il peggio sembra essere passato.

Nelle ultime 48 ore- questo il quadro dettagliato fornito dal maresciallo Andrea De Sario- dell'Ufficio meteorologico della base aerea di Decimomannu, Aeronautica militare- le precipitazioni lungo zona orientale sono state tra i 30 e 60 millimetri con superamenti a Baunei, Alá dei Sardi e Onanì. Mentre nel resto dell'isola, tranne qualche eccezione, è rimasta intorno ai 15 millimetri.

Freddo e piogge stanno lasciando la Sardegna e puntando verso Sicilia e Mar Ionio. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16 gradi nelle coste e nel Campidano e tra i 12 e 16 gradi nelle zone interne.