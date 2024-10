Non si hanno ancora notizie del pastore disperso dal 10 ottobre nella zona di Castiadas, una delle più colpite dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi nell'Isola.

L'ultimo avvistamento di Nicola Campitello, 38enne di origine campana, risale alle 17:30 di mercoledì scorso in località Bau Arena. L'uomo si trovava nei pressi dell'ovile, a monte del rio Sa Figu, quando è stato sorpreso dal nubifragio. Da allora, nonostante l’imponente spiegamento di soccorritori, le ricerche non hanno dato esito positivo.

Gli uomini del Corpo forestale, con i vigili del fuoco, i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della Compagnia di San Vito e gli specialisti del Soccorso alpino, hanno passato al setaccio la zona compresa tra Capo Ferrato e Costa Rei. Per le ricerche, oltre ai cani, sono utilizzati anche i droni ed elicotteri.

“La nostra preoccupazione maggiore va al pastore di cui purtroppo non si hanno notizie da mercoledì scorso – ha detto l’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria –, ma è anche prioritario garantire velocemente la messa in sicurezza e la piena agibilità delle vie di accesso verso le aziende di agricoltori e allevatori, anche in vista della più complessa stagione invernale”.

A tal proposito, la Regione ha fatto sapere che nelle prossime settimane, per quanto di competenza dell’Assessorato dell’Agricoltura, "sarà necessario costruire un report generale su colture danneggiate o distrutte, serre e strutture compromesse, animali morti o pesantemente provati, impianti elettrici e idrici fuori uso. Sarà compito quindi dei singoli agricoltori segnalare i danni al Comune di appartenenza che, a sua volta, preparerà una relazione da presentare in Regione. A tal punto entrerà completamente in gioco Argea Sardegna che dovrà valutare sul campo, con rapporti specifici, la reale entità del danno subito dalle imprese. Ciò fatto, e superato almeno il 30 per cento di danni sulla produzione lorda vendibile, anche la Regione si attiverà con il Governo nazionale inviando richiesta di accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale”.