Previsione sull'Italia a brevissima scadenza a cura del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare

NORD:

-CIELO SGOMBRO DA NUBI SIGNIFICATIVE SUI SETTORI OCCIDENTALI DEL

SETTENTRIONE: LIGURIA DI PONENTE, PIEMONTE VALLE D'AOSTA E

LOMBARDIA;

-DURANTE LE PRIME ORE DEL MATTINO LA NUVOLOSITA' INTERESSERA' LA

LIGURIA DI LEVANTE, LA PIANURA LOMBARDA, CON RISCHIO DI TEMPORALI

INTENSI MA IN RAPIDA ATTENUAZIONE;

-NUVOLOSITA' DIFFUSA E COMPATTA INVECE SULLE REGIONI DI NORD EST E

SULL'EMILIA ROMAGNA, CON PIOGGE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO E DI

FORTE INTENSITA';

-TENDENZA AL MIGLIORAMENTO NEL CORSO DEL POMERIGGIO, CON SCHIARITE

VIA VIA SEMPRE PIU' AMPIE E PIOGGE IN ATTENUAZIONE;

CENTRO E SARDEGNA:

-NUBI DIFFUSE GIA' DAL PRIMO MATTINO SULLA TOSCANA E SUI SETTORI

NORD DI MARCHE E UMBRIA, CON TEMPORALI LOCALMENTE ANCHE INTENSI;

-NUVOLOSITA' IN RAPIDO AUMENTO ANCHE SUL RESTANTI REGIONI DEL

CENTRO, CON ASSOCIATI ROVESCI SPARSI E ISOLATI TEMPORALI GIA' DALLA

MATTINA;

-SCHIARITE SU TOSCANA, UMBRIA ORIENTALE E ALTO LAZIO DAL TARDO

POMERIGGIO;

-SULLA SARDEGNA NUVOLOSITA' IRREGOLARE, CON ROVESCI E TEMPORALI

ISOLATI SULLE COSTE ORIENTALI DELL'ISOLA, MA CON TENDENZA AD AMPIE

APERTURE NELLA SECONDA PARTE DELLA GIORNATA;