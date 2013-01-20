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Previsione sull'Italia a brevissima scadenza a cura del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare
NORD:
-CIELO SGOMBRO DA NUBI SIGNIFICATIVE SUI SETTORI OCCIDENTALI DEL
SETTENTRIONE: LIGURIA DI PONENTE, PIEMONTE VALLE D'AOSTA E
LOMBARDIA;
-DURANTE LE PRIME ORE DEL MATTINO LA NUVOLOSITA' INTERESSERA' LA
LIGURIA DI LEVANTE, LA PIANURA LOMBARDA, CON RISCHIO DI TEMPORALI
INTENSI MA IN RAPIDA ATTENUAZIONE;
-NUVOLOSITA' DIFFUSA E COMPATTA INVECE SULLE REGIONI DI NORD EST E
SULL'EMILIA ROMAGNA, CON PIOGGE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO E DI
FORTE INTENSITA';
-TENDENZA AL MIGLIORAMENTO NEL CORSO DEL POMERIGGIO, CON SCHIARITE
VIA VIA SEMPRE PIU' AMPIE E PIOGGE IN ATTENUAZIONE;
CENTRO E SARDEGNA:
-NUBI DIFFUSE GIA' DAL PRIMO MATTINO SULLA TOSCANA E SUI SETTORI
NORD DI MARCHE E UMBRIA, CON TEMPORALI LOCALMENTE ANCHE INTENSI;
-NUVOLOSITA' IN RAPIDO AUMENTO ANCHE SUL RESTANTI REGIONI DEL
CENTRO, CON ASSOCIATI ROVESCI SPARSI E ISOLATI TEMPORALI GIA' DALLA
MATTINA;
-SCHIARITE SU TOSCANA, UMBRIA ORIENTALE E ALTO LAZIO DAL TARDO
POMERIGGIO;
-SULLA SARDEGNA NUVOLOSITA' IRREGOLARE, CON ROVESCI E TEMPORALI
ISOLATI SULLE COSTE ORIENTALI DELL'ISOLA, MA CON TENDENZA AD AMPIE
APERTURE NELLA SECONDA PARTE DELLA GIORNATA;