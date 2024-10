Maltempo in arrivo anche in Sardegna. Già stanotte, secondo le previsioni dell'Ufficio Meteo dell'Aeronautica militare, si verificheranno precipitazioni nel settore nord occidentale dell'Isola associate al forte vento di maestrale.

Già scattata l’allerta gialla nel nord ovest della Sardegna a causa di una saccatura atlantica con un minimo depressionario sull'Inghilterra e l'Irlanda che sta determinando una serie di depressioni nel Mediterraneo, come quella che si è abbattuta oggi in Corsica e in Toscana.

Il peggioramento è atteso per domani mattina con temporali di moderata intensità e cumulati che scaricheranno a terra tra i 10-15 mm di pioggia. Localmente potranno arrivare sino a 40 mm in sei ore nella Planargia e nel Marghine, ossia nella parte alta dell'Oristanese e nell'area più occidentale del Nuorese. Ai temporali si associa poi il vento di maestrale che si intensificherà nelle prime ore di domani, raggiungendo 30-40 km orari con raffiche sino a 60-80 chilometri sulla costa occidentale e sui rilievi.

"Sarà una perturbazione abbastanza veloce - fanno sapere dell'Ufficio Meteo Am della base di Decimomannu - già dal pomeriggio di domani assisteremo ad ampie schiarite, mentre il maestrale, che comunque calerà di intensità, si farà sentire sino a martedì prossimo".