Il maltempo continua a minacciare l'Isola. Anche in questo mese di Agosto la pioggia non lascia spazio a giornate di sole con alte temperature.

La Protezione Civile allerta la popolazione: "Una vasta depressione atlantica invia impulsi di tempo perturbato anche sulla nostra penisola, localmente accentuati dal contrasto con aria mediterranea. Ne derivano rovesci e temporali su Sardegna e Piemonte, in estensione, localmente, sulla pianura padano-veneta".

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso, quindi, un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso meteo prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 2 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna.

Dal pomeriggio di oggi sono previste, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte, in estensione al Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi criticità gialla per rischio idrogeologico sulle intere regioni della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, oltre a parte di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Pioggia e nuvole anche nella giornata di domani, domenica 3 agosto.

Solo nel tardo pomeriggio ci saranno rasserenamenti che si faranno strada sull'isola.