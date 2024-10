Ombrelli ancora a portata di mano in questo luglio insolitamente piovoso. Un nuovo avviso meteo della Protezione civile prevede infatti temporali su gran parte del Paese. La perturbazione atlantica che attualmente interessa gran parte delle regioni settentrionali, infatti, tenderà, nel corso delle prossime ore, a estendersi ulteriormente a tutto il Centro-Nord ed alla Campania.

Dal pomeriggio-sera di oggi, indica l'allerta, sono attese precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sull'Emilia Romagna, e precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna e sulla Campania, in estensione ad Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani, poi, sulla Sardegna si prevedono inoltre venti di burrasca nord occidentali.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi e domani criticità 'arancione' (il secondo di tre livelli) per rischio idraulico su Umbria, Marche e parte della Lombardia. Criticità 'arancione' anche per rischio idrogeologico su buona parte dei settori tirrenici, dalla Toscana alla Campania.