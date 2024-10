Il maltempo continua a creare disagi. A Cagliari le strade sono allagate e in viale Poetto è stata chiusa la nuova rotatoria all'altezza di via Tramontana.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sardegna, in particolare sui settori meridionali e orientali. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per oggi criticità arancione per rischio idraulico diffuso sui bacini sardi del Campidano, dell’Iglesiente e del Flumendosa-Flumineddu, criticità idraulica gialla, invece, per la Gallura e per i bacini Montevecchio-Pischilappiu e del Tirso.