La Protezione civile ha emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo per rischio idrogeologico localizzato e idraulico dalle ore 14:00 di oggi, domenica 25, e sino alle ore 23:59 sempre di oggi sulle zone Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu.

La Protezione civile coglie l’occasione per ricordare che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.