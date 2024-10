Allerta meteo nel Nuorese: nevica oltre i 700 metri con 10 centimetri di neve a Fonni e Desulo. Lo spazzaneve è pronto ad entrare in azione sulla Carlo Felice, nella zona di Campeda, mentre qualche piccolo disagio si è avuto stamane sulla Statale 389 Nuoro-Lanusei, ma per il momento la situazione è sotto controllo.

Il peggio, però, è previsto per questa sera e domani a Nuoro città, questo perché nel pomeriggio le temperature potrebbero scendere ancora: secondo le previsioni meteo dalle 22 di questa sera fino alle 19 di domani, dovrebbe nevicare. E l'amministrazione comunale, anche per evitare i disagi che hanno paralizzato la città il 31 dicembre scorso, si prepara all'eventualità di una copiosa nevicata: "Gli uomini della Protezione civile sono reperibili - ha detto Raimondo Deiara, assessore alla Protezione Civile - e sono pronti ad intervenire. Abbiamo a disposizione buone scorte di sale che potranno attenuare i disagi alla percorribilità delle strade cittadine".

Domani potrebbero esserci problemi anche nelle scuole: "Le condizioni meteo sono in evoluzione - ha proseguito Deiara - tutti i cittadini sono invitati tra stasera e domani mattina a consultare il sito del Comune prima di ogni eventuale spostamento. Questo anche per quanto riguarda le scuole: i genitori potrebbero essere avvisati con il consueto sms qualora le lezioni siano interrotte per neve".