Il maltempo sembra non voler abbandonare l'Isola.

Dopo le giornate nuvolose con un abbassamento delle temperature, anche il fine settimana sarà segnato dalla pioggia. La Protezione civile ha infatti diramato un bollettino di allerta meteo.

Da questo pomeriggio e fino alle 18 di domani un avvertimento ordinario (giallo) per rischio idrogeologico su Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu.

In particolare, spiega la Protezione civile, "si prevede il passaggio sul settore mediterraneo sardo di un'onda depressionaria con nucleo freddo in quota che determinerà sulla Sardegna diffusa instabilità. Dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-30 ore si prevedono sull'Isola rovesci o temporali localmente di forte intensità.

I fenomeni saranno più probabili nelle ore più calde della giornata mentre una maggiore persistenza si avrà sulla Sardegna orientale ove si potranno raggiungere in 24 ore cumulati localmente elevati".