Torna il maltempo in mezza Sardegna, dove sono in arrivo temporali. La Protezione Civile regionale ha emanato un nuovo avviso di allerta con criticità ordinaria per rischio idrogeologico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Lo stesso codice giallo, ma solo per rischio idrogeologico, è stato emanato per la Gallura.

"Dalle 22 di oggi e per le successive 10 ore, la Sardegna occidentale e settentrionale sarà interessata da precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati. saranno inoltre possibili temporali forti isolati", fa sapere la Protezione civile. L'allerta è valida sino alle 12 di domani.