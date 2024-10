Su tutta l'Italia è previsto l'arrivo di una ondata di maltempo con temporali e vento che raggiungerà anche la Sardegna.

La Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo per rischio idrogeologico con criticità ordinaria - gialla - dalle 14 di oggi sino alla mezzanotte che interesserà soprattutto Iglesiente, Campidano e i bacini di Montevecchio, Pischillappiu e Tirso.

"Si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale - si legge nel bollettino - che nella parte centrale e sud occidentale dell'Isola potranno avere cumulati fino a moderati".

La conferma arriva anche dalle previsioni fornite dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. "La perturbazione è ormai alle porte - sottolineano gli esperti - soprattutto sulle coste occidentali dell'Isola. Temporali si registrano già sul mare e transiteranno velocemente sulla Sardegna".

Per le prossime 12 ore avremo piogge e temporali che nelle zone occidentali e centro-nord occidentali potranno raggiungere cumulati compresi tra i 10 e i 20 millimetri. Già dopo la mezzanotte la situazione dovrebbe tornare alla normalità, ma nei prossimi giorni si alterneranno giornate di pioggia, anche intense in alcune aree, a giornate di alta pressione. In arrivo, però, forti venti.

"A fasi alterne avremo venti di Scirocco e Libeccio, poi di Ponente e Maestrale, con raffiche anche di oltre 90-100 chilometri all'ora", segnale il sito di 3Bmeteo. Le raffiche già in nottata, secondo le previsioni dell'Aeronautica, toccheranno anche gli 80 chilometri orari nella parte orientale dell'Isola. Le temperature rimarranno stabili o comunque in linea con quelle stagionali, con massime di 15 gradi e minime di 5, in ulteriore calo durante i temporali.