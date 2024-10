La bassa pressione, transitata anche tra Marocco e Algeria, si spingerà verso est nelle prossime ore, avvicinandosi all'Italia e porterà, nei prossimi giorni, maltempo diffuso su tutto il Paese: lo conferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che parla di un primo peggioramento previsto già oggi in Liguria.

Altrove il cielo sarà sereno o velato con massime ancora piuttosto elevate, intorno ai 30°C al Sud. Giovedì 17 avremo l'arrivo del ciclone un po' su tutta l'Italia con maltempo importante dal pomeriggio anche in Sardegna. Da venerdì tutta l'Italia sarà avvolta dalle spire nuvolose e piovose della perturbazione, con un carico di pioggia abbondante. Sabato vivremo una giornata fotocopia del venerdì con ombrelli aperti quasi ovunque. Infine, domenica, il ciclone dovrebbe allontanarsi verso il meridione.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: giovedì 17 ottobre 2024 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati sul settore settentrionale e nord-occidentale.

Temperature: in lieve calo sul settore occidentale, stazionarie altrove.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali.

Mari: prevalentemente mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: venerdì 18 ottobre 2024 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli.

Temperature: da lieve a moderato calo in entrambi i valori.

Venti: deboli meridionali in progressiva rotazione dai quadranti settentrionali dalle ore centrali della giornata.

Mari: molto mossi i settori occidentali, mossi altrove.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo nuvoloso, con possibili precipitazioni. Le temperature minime tenderanno a diminuire, mentre le saranno in calo sabato e in aumento il giorno seguente. I venti soffieranno deboli o localmente occidentali tendenti all'attenuazione e alla variabilità domenica. I mari saranno molto mossi con moto ondoso in attenuazione sul settore occidentale, mossi altrove.