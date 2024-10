Allagamenti e frane in Ogliastra, dove le abbondanti piogge ed il forte vento hanno provocato disagi ad automobilisti e cittadini.

Ad Arzana la strada provinciale che conduce a Lanusei è rimasta bloccata ieri dalle 9 alle 11 per una frana che ha rovesciato una grande quantità di detriti sul manto stradale.

Immediato l'intervento dei mezzi della Provincia che hanno sgomberato la carreggiata, che è stata riaperta al traffico. Allagamenti anche a Tortolì.

Numerosi i tombini saltati per la furia dell'acqua e altrettanto numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per permettere la normale circolazione stradale.

I vigili della cittadina ogliastrina hanno provveduto anche alla demolizione di un cornicione pericolante nella zona di Monte Attu. Pronti per eventuali interventi a Tortolì, cinque soccorritori fluviali, allertati dalla Protezione civile per le intense piogge cadute in queste ore.

Lo stesso numero di soccorritori fluviali è stato inviato a Siniscola nel Nuorese, un'altra zona interessata da forti precipitazioni.