Quella di oggi, 3 novembre, è stata una giornata particolarmente impegnativa per le forze dell'ordine di Alghero, alle prese con l'emergenza maltempo. Per tutto il giorno, la macchina dei soccorsi si è impegnata per fronteggiare la tempesta che da ore sta flagellando l'Isola e l'Italia.

"Noi siamo ancora impegnati con ufficio tecnico e Alghero In House nel ripristino di via Lido - dichiara in serata il comandante della Polizia locale, Matteo Bertocchi -. Altre situazioni sono state parzialmente o totalmente risolte".

L'allarme ha riguardato parzialmente il lungomare, dove la mareggiata ha raggiunto la strada inondandola di sabbia. Gli operai hanno operato per tutta la sera con le pale meccaniche per ripristinare la viabilità.