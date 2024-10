Notte di lavoro per i vigili del fuoco a causa del maltempo.

Intorno a mezzanotte sono state chiuse le strade SP 50, in prossimità del ponte Gallè sulla Bitti-Lodè e la SS 129 in località cantoniera Manassuddas, sulla Oliena - Galtellì, a causa dell'esondazione di alcuni torrenti.

Questa mattina, la circolazione su queste strade è stata ripristinata.

I pompieri sono stati impegnati anche per allagamenti che hanno interessato abitazioni e scantinati a Posada e Siniscola, oltre che per la rimozione di ostacoli sulla strada dovuti alla caduta di alberi abbattuti dal vento sulla SS 129, in prossimità di Orosei, e sulla SP 38 presso l'abitato di Lula.

Il livello delle dighe è continuamente monitorato dagli organi di gestione e controllo.

Una imponente attività elettrica è stata registrata nella zona di Bitti, Onanì e Lode .

Il Centro di Coordinamento dei Soccorsi della Prefettura di Nuoro lavora a pieno regime con continui aggiornamenti mediante lo stretto raccordo operativo fra le varie istituzioni e i sindaci dei Comuni interessati.