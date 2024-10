Sono ancora sotto gli occhi di tutti i danni causati dal maltempo che ha colpito la Sardegna nelle giornate del 10 e dell’11 ottobre.

A questo proposito, nella giornata di oggi 31 ottobre il Presidente della Regione, Francesco Pigliaru, ha trasmesso oggi al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e al Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, la documentazione tecnica relativa alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per gli eventi calamitosi relativi alle due giornate, richiesta che era stata inviata al Governo il giorno successivo.

All’interno è presente la ricognizione dettagliata, per ciascun Comune coinvolto, oltre che dei danni conseguenti alle due giornate di maltempo, anche di quelli riferiti agli eventi accaduti nel corso del 2018 e certificati dalla deliberazione della Giunta regionale 43/32 del 29 agosto, così come delle opere minime necessarie per la mitigazione del rischio.

Stando alla relazione tecnica, la prima stima dei danni al patrimonio pubblico e ai privati sarebbe di 166 milioni di euro più ulteriori 46 milioni relativi agli altri eventi meteorologici avversi del 2018.