A causa delle abbondati precipitazioni che si sono verificate nella giornata di lunedì, 29 ottobre, una parte del manto stradale nella via Pola, nei pressi di viale Trento, a Cagliari, ha ceduto e si è aperta una voragine. La strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia Municipale che è intervenuta immediatamente.

Intanto l’allerta meteo ordinaria (Codice giallo) è stata prorogata in Sardegna sino alle 14 di martedì 30 ottobre, per rischio idrogeologico a causa del verificarsi di piogge e, soprattutto, forti raffiche di vento provenienti dai quadranti meridionali.

Ha raggiunto già i 160 chilometri orari il vento di libeccio che da ieri notte sta soffiando sulla Sardegna accompagnato da piogge e temporali. Un cercatore di funghi è disperso nel Cagliaritano: ha chiamato lui stesso i soccorsi che, però, non sono riusciti ancora a trovarlo. Grandinate eccezionali ad Alghero, dove il sindaco ha chiesto alla Regione le dichiarazioni di stato di calamità e ha chiuso le scuole cittadine, e nel Nuorese.

Trombe d'aria sono state registrate in diversi territori dell'Isola e non si contano gli alberi sradicati e i massi caduti sulle strade. Tragedia sfiorata a Sassari, un'auto è stata centrata da un albero proprio mentre stava transitando nel quartiere di Latte Dolce: tanto spavento per la donna al volante e danni alla vettura. Un volo Ryanair è stato dirottato da Alghero a Olbia.