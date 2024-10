Subito due milioni di euro previsti nel bilancio regionale per coprire i danni delle aziende agricole colpite dalla tromba d’aria e dalla grandinata di venerdì scorso.

E’ quanto affermato dall’assessore dell’Agricoltura, Elisabetta Falchi, intervenuta ieri pomeriggio a un’assemblea pubblica organizzata in località “Sa Zeppara” (Guspini), a cui hanno partecipato diversi amministratori dei comuni del circondario, rappresentanti regionali e nazionali.

“E’ necessario delimitare bene le aree colpite. Dopo aver accertato che in questi luoghi i danni superano il 30% della produzione vendibile – ha continuato l’assessore - procederemo subito con una delibera di Giunta per dichiarare lo stato di calamità naturale che ci permetterà di inviare a Bruxelles una notifica del regime di aiuti che intendiamo attivare”.

“Sarà poi necessario intervenire in Consiglio regionale per modificare la norma della precedente finanziaria 2014, che stanziava le risorse per l’alluvione del 2013. Una volta pagati i danni di Cleopatra – ha concluso Elisabetta Falchi – valuteremo come impegnare le eventuali risorse residue”.