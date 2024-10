Una sezione del seggio dell'Istituto Nautico di Cagliari, dove sono in corso le votazioni per il referendum, è stata chiusa in via precauzionale.

Uno scrutatore, in servizio già da ieri, questa mattina ha partecipato all'apertura della sezione prima di accusare un malore dopo aver tossito un paio di volte. Successivamente ha chiesto di poter andare via.

Per questo motivo è stata decisa la chiusura provvisoria della sezione, in via precauzionale, in attesa di sanificazione. Le altre sezioni all'interno dell'Istituto Nautico sono tutte aperte.