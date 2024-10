Altra tragedia in mare, oggi, in Sardegna. Dopo il turista svizzero di 60 anni annegato nelle acque di San Teodoro, un altro turista, un tedesco di 41 anni, è morto a Santa Lucia, nel litorale di Siniscola, sulla costa nord orientale dell'isola.

Ancora da accertare le cause del decesso del turista, che stava nuotando in un tratto di mare agitato a causa del forte vento. Probabilmente è stato colto da un malore in acqua. Sul posto è giunto il personale del 118 che nulla ha potuto per salvare la vita all'uomo, che era già morto. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche Guardia costiera e forze dell'ordine.