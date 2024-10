Tragedia nella tarda mattinata di ieri al Margine Rosso, a Quartu. Un 51enne, Roberto Serra, è stato colto da un malore mentre giocava a tennis con un amico. E’ morto in pochi istanti.

Sul posto i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare l’uomo, ma non c'è stato nulla da fare. Roberto Serra era conosciuto a Cagliari perché socio e lavoratore nell'autosalone Automania 2, in via dell'Artigianato.