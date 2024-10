Malore per l'ex fedelissimo di Putin, Anatolij Chubais, mentre si trovava in vacanza in un resort della Costa Smeralda. Secondo la Repubblica l'uomo, per anni braccio destro del presidente russo ma che dopo la sua contrarietà alla guerra in Ucraina ha lasciato Mosca, è finito al Pronto soccorso di un ospedale isolano dove è stato ricoverato sebbene non sia in pericolo di vita.

Il quotidiano rivela che, dopo un primo allarme per un sospetto avvelenamento, dai primi accertamenti l'ipotesi prevalente è che possa trattarsi dei sintomi di una malattia neurologica. "Improvvisamente - avrebbe raccontato l'uomo ai medici, secondo quanto riportato ancora dal quotidiano - ho cominciato ad avere difficoltà a muovere gambe e braccia".

Dopo il trasporto in ospedale sarebbe stata allertata la polizia che ha inviato i suoi tecnici specializzati per effettuare analisi. "Sono entrati con le tute e hanno fatto una serie di operazioni ", avrebbe detto Avdotia Smirnova, la moglie di Chubais, ad alcuni media russi. L'esito delle analisi arriverà nei prossimi giorni.