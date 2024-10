Una turista tedesca, Anne Berend, di 72 anni, è annegata nelle acque del Golfo di Marinella, nel comune di Golfo Aranci.

La donna, in vacanza sulle coste del nord Sardegna, stava facendo una nuotata quando, forse in seguito ad un malore, è stata vista in difficoltà.

E' stata raggiunta, ormai priva di sensi, da alcuni bagnanti e portata sulla spiaggia.

Sono risultati inutili i tentativi di rianimarla sia dei primi soccorritori, fra i quali il cognato medico della vittima, che degli operatori del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia per accertare la dinamica dell'incidente.