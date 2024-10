Un uomo di 59 anni è annegato questa mattina mentre faceva il bagno nella spiaggia di Perd'e Sali (Sarroch) a circa venticinque chilometri da Cagliari. La tragedia è avvenuto attorno alle 11.30.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe avuto un malore improvviso mentre si trovava a bordo della sua barca, ferma in banchina, cadendo in acqua. La vittima si chiamava Dante Bisio.

Le cause della morte, come accertato dal 118 e dalla Guardia costiera, intervenuta sul posto, sono da attribuire al malore, forse un infarto che non ha lasciato scampo al 59enne.

Sul posto, insieme alla Capitaneria di porto, sono intervenuti i carabinieri e i medici del 118 che hanno tentato invano di rianimare l'uomo.