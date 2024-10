Malore in campo, giocatore portato in ospedale in ambulanza e partita sospesa. E’ successo questo pomeriggio a Sanluri durante la partita di Seconda categoria (Girone C) Atletico Sanluri-Furtei.

Il calciatore, Enrico Cao, di 34 anni, durante una fase di gioco ha avvertito dei forti capogiri e ha avvisato i compagni. Poi è caduto a terra.

Subito sono scattati i soccorsi con i primi tentativi di rianimazione: l'ambulanza è filata comunque subito via verso l'ospedale di Brotzu. Giocatori e tifosi sconvolti, l'arbitro ha deciso di sospendere la gara.