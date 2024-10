Malore fatale per un 79enne questa mattina a Pittulongu (Olbia). L'anziano signore si trovava in spiaggia insieme alla famiglia per una domenica di relax quando, subito dopo essere entrato in acqua, attorno alle 10,30, si è sentito male.

Il primo a soccorrere l'uomo, residente a Olbia, un bagnino della Società nazionale salvamento e un Vigile del fuoco che si trovava sul litorale. Poi è intervenuto il 118 con Intervol, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.

In spiaggia anche i carabinieri e la polizia.