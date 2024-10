Non ce l’ha fatta Anna Maria Depin, la 53enne di Genova che si era sentita male durante un'immersione venerdì scorso nelle acque di Cala Pira, tra Castiadas e Villasimius.

La donna era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu in condizioni disperate. Questa mattina il suo cuore ha smesso di battere. Spetterà adesso alla Guardia costiera ricostruire quanto accaduto a Cala Pira.

La genovese, sub esperta, era uscita per un'immersione insieme ad altre persone appartenenti a un diving di Castiadas. Mentre era sott'acqua si è sentita male. È stata subito soccorsa e portata sul gommone, per poi essere trasportata in spiaggia. Ad attenderla c'era il personale del 118 che dopo averla stabilizzata l'aveva trasferita con l'Elisoccorso al Brotzu, dove è morta tre giorni dopo il ricovero.