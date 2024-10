Stava giocando a calcetto in un impianto sportivo in via Watt a Selargius con un gruppo di amici quando si è sentito male. Si è accasciato a terra ed è deceduto. I compagni di squadra, ma anche i responsabili dell'impianto sportivo, lo hanno subito soccorso.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati il 118 e i carabinieri. I medici hanno tentato per circa mezz'ora di rianimare Fabio Deida, 46 anni, ma non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri hanno raccolto le varie testimonianze e ricostruito l'episodio. Secondo i primi accertamenti è morto per un infarto.