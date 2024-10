La tragedia si è consumata questo pomeriggio nella spiaggia de La Bobba a Carloforte, dove un turista 86enne originario del Nord Italia è stato stroncato da un malore mentre faceva il bagno.

L'anziano aveva portato in acqua con sé un palloncino da sub così da nuotare in sicurezza, ma non è bastato.

Ad accorgersi della situazione sarebbe stato un parente, che si è tuffato per soccorrerlo insieme ad altri bagnanti e al bagnino, già impegnato a riportare a riva due bambine che si trovavano su un materassino ed erano state sospinte al largo dalla corrente.

L'86enne è stato portato a riva, dove un medico che si trovava in spiaggia ha tentato una prima rianimazione in attesa dell'ambulanza dei volontari della Croce Azzurra allertati dal 118. Sul posto anche l'elisoccorso, ma quando l'elicottero è arrivato a La Bobba l'uomo era già morto.