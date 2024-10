Era a bordo della nave che da Livorno portava i passeggeri a Olbia. Un 64enne originario di Asti stava viaggiando insieme alla moglie sul traghetto Cruise Europa della Grimaldi, quando è stato colpito da un malore.

Quando il mezzo è giunto al porto Isola Bianca c'era già un'ambulanza pronta a soccorrere l'uomo, ma sfortunatamente non c'era più niente da fare. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare la morte del passeggero.

Sul posto anche la Guardia Costiera e la Polizia di frontiera.