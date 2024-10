Botte e ancora botte dopo l'ennesima richiesta di soldi respinta dai genitori. Il rifiuto del padre di dargli ancora denaro avrebbe scatenato la violenza di un 25enne di Furtei arrestato dai carabinieri dopo un pomeriggio di follia.

L'aggressore, che avrebbe problemi di tossicodipendenza, sarebbe stato "in evidente stato di alterazione psicofisica" quando dopo aver colpito i genitori ha poi minacciato di tagliarsi le vene.

Il 112 ha ricevuto numerose chiamate sia dal padre che da alcuni passanti che avevano udito le urla. I carabinieri della Stazione di Villanovafranca sono intervenuti sul posto bloccando il giovane conducendolo in caserma a Sanluri dove è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Dopo una notte in camera di sicurezza, da oggi il ragazzo si trova in una comunità terapeutica della zona su disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa del processo.