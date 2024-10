"La situazione è calma, ma le strade sono ancora pericolose e le cinque famiglie evacuate ieri nella parte bassa del paese non sono ancora rientrare nelle loro case. I danni sono ingenti".

Lo riferisce all'Adnkronos Omar Cabras, sindaco di Torpè, in provincia di Nuoro, una delle zone della Barbagia maggiormente colpita ieri pomeriggio dalla prima ondata di pioggia e a rischio idrogeologico. Gli ingenti danni, per ora non ancora quantificabili. ''Sono stati causati da alcuni canali tombati - riferisce Cabras - che sono esplosi. E' saltato il manto stradale in prossimità di abitazioni. Ora lo abbiamo scoperchiati per fare defluire le acque e mettere in sicurezza le abitazioni. Al momento la situazione è sotto controllo''.

Le famiglie evacuate ieri nella parte bassa del paese ''non hanno avuto problemi, perché la zona colpita è un'altra. Al momento sono precauzionalmente ancora fuori casa perché l'allerta non è cessata''. Il sindaco riferisce che la diga di Maccheronis, a monte del paese, ''è sotto controllo, il livello dell'acqua è costante e per ora non presenta problemi''.