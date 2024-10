Dopo l’ennesima aggressione ai danni di due infermieri del pronto soccorso di Sassari è inevitabile fermarsi a fare una doverosa riflessione circa lo stato in cui versano i nostri ospedali, più in generale la nostra sanità pubblica. I primi a dover far propri i sintomi di questo “malcostume” sono proprio gli esponenti politici “Voglio esprimere a nome di tutto il partito la massima solidarietà nei confronti degli operatori sanitari in servizio al “Santissima Annunziata” di Sassari vittime dell’aggressione della scorsa notte” Afferma in una nota il consigliere leghista Ignazio Manca “Un’aggressione che deve farci amaramente riflettere non solo sulle modalità del gesto ma che deve avere anche la valenza di farci prendere coscienza delle gravi criticità in cui vessano i nostri PS. Criticità, come la radicata assenza di personale e la disorganizzazione territoriale che spingono a concentrare un bacino eccessivamente grande di utenza in un unico centro, frutto di una concausa di male gestioni, in primis la passata riforma sanitaria, di cui ora stiamo subendo più che mai le conseguenze.” Prosegue l’Onorevole Manca “Sin dal nostro insediamento abbiamo promesso che avremmo lavorato a un sistema alternativo di sanità in grado di tutelare tanto i pazienti che vi si affidano quanto gli operatori che quotidianamente mettono anima e corpo in ciò che non può essere considerato solo un lavoro ma una vera e propria missione al servizio del prossimo. Siamo consapevoli del fatto che la Riforma non potrà cancellare anni di scempi ai danni del servizio pubblico con un colpo di spugna, ma siamo altrettanto consci della validità di una riforma, ormai quasi pronta a spiegare le vele, che passo dopo passo restituirà dignità al settore più importante della nostra società: la sanità.”